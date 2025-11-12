Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.10
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.36
П2
1.62
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
34.00
П2
66.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Орлов о Личке и «Спартаке»: «Хороший тренер. “Динамо” рано с ним распрощалось, получив взамен Карпина, а это — небо и земля»

Геннадий Орлов считает, что Марцел Личка — хороший вариант для «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

Источник: Sports

— Предположим, «Спартак» сейчас пригласит именитого иностранца, он придет и скажет, что для решения задач ему нужны игроки. А это — опять затраты. При том, что в «Спартаке» столько денег потратили в последний год! Возможно, больше всех в РПЛ.

— Фигурировала, кстати, фамилия Лички. Как вам такой вариант?

— Если он согласится, это будет хорошо. Он хороший тренер, «Динамо» рано с ним распрощалось, получив взамен Карпина, а это — небо и земля. Во-первых, Личка знает русский язык, во-вторых — его все знают, а это очень важный момент, — сказал комментатор.