РФС обязал «Ростов» выплатить «Зениту» задолженность за переход Тарасова

Палаты РФС по разрешению споров обязала «Ростов» выплатить «Зениту» задолженность за переход Александра Тарасова.

Источник: Спортс"

Дончане подписали 19-летнего игрока «Зенита-2» в июне, заключив с ним 5-летнее соглашение.

Также РФС применил к «Ростову» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

«Запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не будет исполнено в полном объеме», — говорится в сообщении РФС.

Кроме того, палата по разрешению споров отказала в удовлетворении требований защитника Кирилла Гоцука в отношении «Пари НН» о взыскании задолженности по единовременному дополнительному вознаграждению.