«Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова («СЭ»)

62-летний специалист — один из кандидатов на пост тренера красно-белых после отставки Деяна Станковича. Черчесов уже возглавлял «Спартак» в 2007—2008 годах, а ранее выступал за команду как вратарь.
По данным источника, вариант с Черчесовым изучает и «Динамо» — на случай ухода Валерия Карпина, при котором бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место после первого круга.
Кандидатура Черчесова обсуждалась в «Динамо» еще летом, теперь вернуться к ней предлагают его сторонники в руководстве московского клуба.
Другой возможный вариант на короткий или длительный срок — Ролан Гусев, тренировавший бело-голубых на финише прошлого сезона.
Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы сборных. В клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера («СЭ»).