Булыкин об отставке Станковича: «Увольнение после победы — это против всех футбольных законов. Накипело у руководства “Спартака”. Идеальная кандидатура — иностранец, работавший с чемпионами»

— Это наклевывалось, было давно понятно. Когда увольняют после победы, это против всех футбольных законов. Здесь накипело у руководства, была новая кандидатура. Было ясно, что «Спартак» не на своем месте.
Многие были недовольны выходками тренера. И все ждали смены тренера. И наконец нашли кандидатуру, которую мы скоро узнаем.
— Вы предполагаете, что в «Спартаке», вероятнее всего, нашли полноценную замену Станковичу?
— Я думаю, что да.
— Какой тренер подходит «Спартаку»?
— Все зависит от руководства. Я считаю, что очень многое зависит от спортивного директора. Новые тренеры уже подбираются под задачи команды. Задачи ставятся всегда разные. «Спартак» хочет бороться за чемпионство, поэтому и тренер нужен высокого уровня. Специалист должен быть желательно с трофеями.
Идеальная кандидатура — иностранный тренер, который работал с чемпионами, с топовыми сборными. Посмотрим, кого выбрало руководство «Спартака», — сказал бывший футболист сборной России.