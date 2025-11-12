Ричмонд
Черчесов предложил лимит на легионеров для тренерского штаба: «Чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс 1−2, максимум 3 человека, а все остальные — россияне»

Станислав Черчесов предложил ввести лимит на легионеров в тренерских штабах клубов РПЛ.

Источник: Спортс"

"Если бы я работал только в России, играл только в России, я бы, может, по-другому реагировал. Но я и играл за границей много лет, и работал, слава богу. Я могу сравнить.

Я абсолютно беспристрастно отношусь к иностранным тренерам, потому что я сам как иностранный тренер работал и знаю, как это бывает. Поэтому к этому спокойно отношусь. Это клубы должны решать, кто их возглавляет, какого уровня, что они дают там и так далее.

Другое дело, что мы видим, что иногда не соответствует тем ожиданиям, которые есть. Мы говорим про лимит футболистов, ну, может быть, сделать и лимит тренерского штаба, чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс 1−2, максимум 3 человека, а все остальные — россияне.

Когда спортивный директор — иностранец, у него еще и зам — иностранец, и главный скаут — иностранец, поэтому и вопрос встает, а как тогда нашим продвигаться по карьерной лестнице и расти.

Вот, допустим, я когда приходил и в «Легию», и в «Ференцварош», ни одного тренера местного не убрал. И, кстати, и после меня те тренеры, которые были со мной в штабе, становились главными. Потому что, во-первых, есть чему поучиться и надо быть открытым ко всему.

Также там, естественно, чемпионат, который ты не знаешь, и тебе должны правильные люди подсказывать, куда ходить, куда не ходить первое время. Мы друг у друга учились. Потом мы уходили, а они оставались«, — сказал тренер “Ахмата” в эфире канала “Россия 24”.