Карпин о завершении тренерской карьеры: «Я себе срок отмериваю — до 60 лет»

«Ничего не должно произойти для завершения тренерской карьеры, может все в любой момент наступить. Я себе срок отмериваю — до 60 лет», — сказал 56-летний тренер сборной России и «Динамо».
