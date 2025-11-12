Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.32
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.43
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
34.00
П2
66.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.64
П2
1.35

Жоан Лапорта: «Месси не вернется в “Барсу” в качестве игрока — это нереально. Здесь его дом, однажды мы бы хотели оказать ему самый красивый прием»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не вернется в клуб в качестве игрока.

Источник: Спортс"

Воспитанник «Барсы» ушел из клуба в качестве свободного агента летом 2021 года. На днях игрок сборной Аргентины посетил домашний стадион каталонцев «Камп Ноу».

— Месси посетил «Камп Ноу».

— Я не знал об этом [заранее]. Думаю, это такой приятный порыв. Спонтанный акт гордости за «Барселону». Здесь его дом.

У нас хорошие отношения. Я не посылал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь. Тут его дом, и он знает об этом. мы всегда говорили: было бы правильно, если бы он получил самый красивый прием. Думаю, однажды это случится и будет великолепно.

— Лео сказал: «Я ушел из “Барселоны” не так, как представлял, как мечтал, проведя там всю жизнь. Осталось странное чувство, но любовь людей всегда будет со мной».

— Учитывая то, как все случилось, я ни о чем не жалею. «Барса» превыше всех. Это было не так, как нам всем хотелось бы, но в тот момент это было невозможно [сделать иначе]. Если бы акт дани уважения Месси смог бы это исправить, мы были бы рады.

— Мог бы он вернуться как игрок?

— Нереально говорить о возвращении Лео Месси в «Барселону» в качестве игрока, — сказал Лапорта в интервью Catalunya Ràdio.