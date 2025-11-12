Роналду поздравил дочь с 8-летием: «Папа очень тебя любит ?»

Алана Мартина, которая родилась в 2017 году у Джорджины Родригес и Роналду, сегодня отмечает 8-летие.
«Поздравляю, моя дорогая. Папа очень тебя любит ?», — написал 40-летний португалец.
Фото: x.com/Cristiano.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил дочь с днем рождения.
