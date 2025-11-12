Черданцев про свой прогноз, что «Акрон» не забьет «Динамо»: «Покажите мне человека, который поставил на два их гола. Это просто безобразная игра бело-голубых в обороне»

— Да нет, это нормально. Покажите мне человека, который поставил на два гола «Акрона». Априори было понятно, что на победу и забитые голы шансов у «Акрона» минимум. Это, наоборот, подтверждает, что футбол прекрасен тем, что не всегда предматчевые расклады оправдываются. Тогда было бы неинтересно смотреть футбол. «Акрон» вдвойне молодцы, что пессимистичные ожидания относительно себя опровергли. И это еще отсутствовал Дзюба. Поэтому ожидание отсутствия голов было оправдано.