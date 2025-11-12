Экс-член совета директоров «Барсы» Вилажоана: «Клуб потерял бы 1 млрд евро без продажи активов — эта цифра пугает. Финансовое положение гораздо сложнее, чем Лапорта готов признать, он лгал слишком долго&raq

Исследование выявило практику манипуляций с бухгалтерским учетом, чтобы создать видимость восстановления, что не отражает финансовую реальность клуба. В общей сложности более 380 миллионов евро было прибавлено без каких-либо реальных оснований, что искажает представление о долге и итогах. Эти операции не уменьшают фактический долг, а просто скрывают его. Притворяться, что цифры сходятся, — значит не спасать клуб, а обманывать его", — сказал Вилажоана.