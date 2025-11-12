Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
39.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.59
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Экс-член совета директоров «Барсы» Вилажоана: «Клуб потерял бы 1 млрд евро без продажи активов — эта цифра пугает. Финансовое положение гораздо сложнее, чем Лапорта готов признать, он лгал слишком долго&raq

Экс-член совета директоров «Барселоны» Хави Вилажоана обвинил руководство во лжи о финансовом положении клуба.

«Без продажи активов клуб понес бы убытки в размере 1 миллиарда евро, что соответствует текущей стоимости состава “Барсы”. Эти активы потеряны навсегда. Они лгали четыре года, и мы устали смеяться над их выходками. Они скрывают цифры. “Барса” — серьезный клуб, она должна подавать пример.

На президента возложена ответственность за управление, а не за то, чтобы стать владельцем клуба. Цифра в один миллиард пугает. Клуб принадлежит сосьос, и они заслуживают уважения, а президент слишком долго лгал. Финансовые данные говорят о том, что ситуация гораздо сложнее, чем президент был готов признать публично.

Исследование выявило практику манипуляций с бухгалтерским учетом, чтобы создать видимость восстановления, что не отражает финансовую реальность клуба. В общей сложности более 380 миллионов евро было прибавлено без каких-либо реальных оснований, что искажает представление о долге и итогах. Эти операции не уменьшают фактический долг, а просто скрывают его. Притворяться, что цифры сходятся, — значит не спасать клуб, а обманывать его", — сказал Вилажоана.