Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
39.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.59
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Головин с голом и 8.4 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча России и Перу. У Сафонова — 6.0, у Миранчука — 7.6, у Батракова — 7.4. Вратарь перуанцев Гальесе с оценкой 5.7&n

Александр Головин получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа в в BetBoom товарищеском матче сборных России и Перу (1:1). Полузащитник «Монако» отметился голом на 18-й минуте, у него 8.4 балла.

Источник: Спортс"

Худший показатель среди россиян у Матвея Сафонова — 6.0. Голкипер «ПСЖ» пропустил гол с дальнего удара на 82-й минуте. Худший среди всех игроков — вратарь перуанцев Педро Гальесе — 5.7.

Остальные оценки сборной России: Илья Вахания (6.7), Виктор Мелехин (7.0), Максим Осипенко (7.5), Юрий Горшков (6.8), Алексей Батраков (7.4), Наиль Умяров (6.7), Данил Пруцев (6.2), Алексей Миранчук (7.6), Иван Сергеев (6.1).

Оценки сборной Перу: Адриан Угарриса (6.3), Хайро Конча (7.3), Херальд Тавара (6.6), Эрик Норьега (7.1), Макслорен Кастро (6.9), Маркос Лопес (7.3), Ренцо Гарсес (7.5), Мигель Араухо (7.0), Матиас Ласо (7.5), Сесар Инга (6.5).

