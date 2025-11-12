Головин с голом и 8.4 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча России и Перу. У Сафонова — 6.0, у Миранчука — 7.6, у Батракова — 7.4. Вратарь перуанцев Гальесе с оценкой 5.7&n

Худший показатель среди россиян у Матвея Сафонова — 6.0. Голкипер «ПСЖ» пропустил гол с дальнего удара на 82-й минуте. Худший среди всех игроков — вратарь перуанцев Педро Гальесе — 5.7.
Остальные оценки сборной России: Илья Вахания (6.7), Виктор Мелехин (7.0), Максим Осипенко (7.5), Юрий Горшков (6.8), Алексей Батраков (7.4), Наиль Умяров (6.7), Данил Пруцев (6.2), Алексей Миранчук (7.6), Иван Сергеев (6.1).
Оценки сборной Перу: Адриан Угарриса (6.3), Хайро Конча (7.3), Херальд Тавара (6.6), Эрик Норьега (7.1), Макслорен Кастро (6.9), Маркос Лопес (7.3), Ренцо Гарсес (7.5), Мигель Араухо (7.0), Матиас Ласо (7.5), Сесар Инга (6.5).