Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
39.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.59
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Миранчук про 1:1 с Перу: «Навязали хорошую борьбу — моменты были, не хватило исполнения. Обидно, что пропустили — Сафонов не ожидал, может быть»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал ничью в BetBoom товарищеском матче с Перу (1:1).

Источник: Спортс"

"Перу — хороший соперник. Ожидали, что будет агрессивный футбол. Думаю, что навязали хорошую борьбу, создавали моменты. Забили один, не хватило для победы. Не хватило исполнения.

Была замечательная атмосфера, давно не играли в Санкт‑Петербурге. Всем большая благодарность за поддержку. Надеюсь, что в следующий раз порадуем победой.

Понятно, что хотели выиграть, но это футбол. Обидно, что пропустили. Не смогли забить. Думаю, что если бы забили второй гол, было бы поспокойнее играть. Моменты были у нас. Пропущенный гол стал неожиданностью. Во‑первых, дали пробить. Матвей [Сафонов], может быть, не ожидал… Мяч полетел по дуге", — сказал Миранчук.