Сергеев про 1:1 с Перу: «Случайный удар залетел, у них не было моментов. Поле было не самого лучшего качества»

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 1:1. Россия пропустила гол с дальнего удара на 82-й минуте.
"Хороший соперник играл против нас. У них не было моментов. Это просто случайный удар, который залетел.
У нас были подходы. Жаль, что не удалось одержать победу.
Ничего, впереди нас ждет еще один матч. Поле было не самого лучшего качества. Идем дальше. Обязательно разберем игру", — сказал Сергеев.
В субботу команда Валерия Карпина примет сборную Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.
