Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
П1
1.02
X
38.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
П1
9.20
X
5.59
П2
1.36
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Тренер Перу Баррето про 1:1 с Россией: «Матч с таким сильным соперником — возможность развиться. Качество газона не соответствовало уровню, сам стадион — один из лучших в мире»

Главный тренер сборной Перу Мануэль Баррето остался недоволен качеством газона на «Газпром-Арене».

Источник: Спортс"

Сборные России и Перу сыграли вничью (1:1) в BetBoom товарищеском матче.

"Мы проделали большой путь, у нас была долгая дорога с большим количеством логистических проблем, но мы попытались сделать все, чтобы принять участие в этом празднике футбола, сыграть против великолепной сборной России на отличном стадионе. Проведение игры с таким сильным соперником является возможностью развиться. Мы ценим то, что мы уже сделали, в сборной сейчас идет процесс перестройки. Ребята играли с большой самоотдачей.

Сам стадион очень красивый, один из лучших современных стадионов в мире. Качество газона было неудовлетворительным, не соответствовало уровню. Но мы сегодня были неверны в действиях. Оба гола, которые случились на поле, частично вызваны состоянием газона. Что касается крыши на стадионе, мне это напомнило стадион «Сантьяго Бернабеу», — сказал Баррето.