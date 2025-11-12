Карпин про 1:1 с Перу: «Ничья нам не подходит. Если бы забили второй мяч, то был бы и третий-четвертый. У ворот России моментов не создают, а мы можем забивать»

BetBoom товарищеский матч команд на «Газпром Арене» завершился со счетом 1:1.
"Если бы забили второй мяч, уже во втором тайме начали появляться моменты, то был бы и третий гол, и, возможно, четвертый.
Ничья нам не подходит. Нас это не удовлетворило, исходя из игры. У наших ворот моментов не создают, а мы можем забивать…
Понятно, что есть от этого недовольство. К полю было сложно адаптироваться", — сказал Карпин.
