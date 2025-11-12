Талалаев про гол Валеры: «Сафонов не пропустил бы, будь он в игровом тонусе. И нога поехала, и концентрацию потерял»

Сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол — российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.
"Понятно, что при переходе на схему 5−4−1 теряется игрок в середине. Наверное, кто‑то должен был сыграть плотнее [против Валеры].
Если бы Сафонов был в игровом тонусе, то не пропустил бы [этот мяч]. Конечно, здесь и нога поехала, но и концентрацию он потерял. Сборная Перу нанесла два удара по воротам и забила гол — так бывает", — сказал Талалаев.