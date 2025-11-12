Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
38.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.59
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Талалаев про гол Валеры: «Сафонов не пропустил бы, будь он в игровом тонусе. И нога поехала, и концентрацию потерял»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что пропущенный гол в матче с Перу стал следствием дефицита игроков практики Матвея Сафонова.

Источник: Спортс"

Сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол — российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

"Понятно, что при переходе на схему 5−4−1 теряется игрок в середине. Наверное, кто‑то должен был сыграть плотнее [против Валеры].

Если бы Сафонов был в игровом тонусе, то не пропустил бы [этот мяч]. Конечно, здесь и нога поехала, но и концентрацию он потерял. Сборная Перу нанесла два удара по воротам и забила гол — так бывает", — сказал Талалаев.