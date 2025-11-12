Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
38.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.59
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Росс Баркли: «Футбол был для меня способом улучшить жизнь семьи. Я рос без отца, мама жила на пособие. В 16 лет я смог купить ей дом, играя за “Эвертон”

Полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли считает, что отцовство позволило ему «по-новому взглянуть на вещи». Партнерша футболиста Кэтрин родила мальчика в декабре прошлого года. Англичан порассуждал о своем непростом детстве.

Источник: Спортс"

"Я рос в неполной семье. Мой отец [Питер] появлялся и исчезал в моей жизни с раннего возраста, но они отдалились друг от друга. Оставались только мама и сестра.

Моя мама жила на пособие, поэтому мне было тяжело. Я вырос в небольшой семье. Футбол был для меня способом сделать нашу жизнь лучше. Я вкладывал в него всю свою энергию с юных лет.

Мама вселила в меня веру, что я лучший в моей возрастной группе. В 16 лет я играл за первую команду «Эвертона» и смог купить маме дом. Жизнь моей мамы и сестры стала немного лучше, легче для нас в плане финансов", — рассказал Баркли.