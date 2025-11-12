Росс Баркли: «Футбол был для меня способом улучшить жизнь семьи. Я рос без отца, мама жила на пособие. В 16 лет я смог купить ей дом, играя за “Эвертон”

"Я рос в неполной семье. Мой отец [Питер] появлялся и исчезал в моей жизни с раннего возраста, но они отдалились друг от друга. Оставались только мама и сестра.
Моя мама жила на пособие, поэтому мне было тяжело. Я вырос в небольшой семье. Футбол был для меня способом сделать нашу жизнь лучше. Я вкладывал в него всю свою энергию с юных лет.
Мама вселила в меня веру, что я лучший в моей возрастной группе. В 16 лет я играл за первую команду «Эвертона» и смог купить маме дом. Жизнь моей мамы и сестры стала немного лучше, легче для нас в плане финансов", — рассказал Баркли.