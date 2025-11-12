Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Отпустить Каррераса было огромной ошибкой. Это игрок топ-класса, он может стать лучшим левым защитником в мире»

Каррерас — игрок действительно топ-класса. У него есть все шансы стать одним из лучших или лучшим левым защитником в мире. Недавно он забил красивый гол в ворота «Валенсии» в Ла Лиге. Для «Юнайтед» было огромной ошибкой отпустить его.