Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
38.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.59
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Отпустить Каррераса было огромной ошибкой. Это игрок топ-класса, он может стать лучшим левым защитником в мире»

Экс-скаут «Манчестер Юнайтед» Петр Садовски считает, что клуб совершил ошибку, не сохранив защитника Альваро Каррераса, ныне выступающего за «Реал».

Источник: Спортс"

«Он пришел в “Манчестер Юнайтед”, наверное, лет в 16. Очень трудолюбивый и амбициозный парень, он быстро освоил английский язык. Я знаю это, потому что встречался с ним лично.

Поначалу его карьера складывалась довольно успешно. Его отдали в аренду в «Престон», он получил хорошие отзывы, и… «Юнайтед» отказался от него, продав в «Бенфику» за небольшую сумму.

Каррерас — игрок действительно топ-класса. У него есть все шансы стать одним из лучших или лучшим левым защитником в мире. Недавно он забил красивый гол в ворота «Валенсии» в Ла Лиге. Для «Юнайтед» было огромной ошибкой отпустить его.

Клубу чего-то не хватает, и я думаю, что дело в недостатке смелости «Юнайтед» инвестировать в молодых игроков", — заявил Садовски.

Экс-скаут «МЮ» Садовски: «Клубу не хватает игроков, закрепившихся в основе после академии, как Рэшфорд или Мактоминей, Эланга блестяще проявил себя в “Форест”. Им не следовало уходить».