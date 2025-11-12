Эдерсон об уходе из «Ман Сити» в «Фенербахче»: «Нет смысла оставаться в топ-клубе, если ты несчастлив. После смены обстановки я снова дышу футболом»

«Любой цикл заканчивается, игроки приходят и уходят, но клуб остается. Я провел в футболке “Ман Сити” восемь замечательных лет и выиграл 18 титулов, но мне нужны были перемены и смена обстановки. Когда пришел “Фенербахче”, я принял это [предложение] с радостью. Мой характер все тот же, я продолжаю работать вне поля, как и в “Сити”, со своим тренером по физподготовке. У меня по-прежнему есть менталитет победителя, который был у меня в “Сити” и “Бенфике”, и я хочу побеждать и в “Фенербахче”.