Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
38.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.59
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Эдерсон об уходе из «Ман Сити» в «Фенербахче»: «Нет смысла оставаться в топ-клубе, если ты несчастлив. После смены обстановки я снова дышу футболом»

Вратарь «Фенербахче» Эдерсон объяснил, почему решил покинуть «Манчестер Сити».

Бразильский голкипер перешел в «Фенербахче» минувшим летом после восьми сезонов в составе «горожан».

«Любой цикл заканчивается, игроки приходят и уходят, но клуб остается. Я провел в футболке “Ман Сити” восемь замечательных лет и выиграл 18 титулов, но мне нужны были перемены и смена обстановки. Когда пришел “Фенербахче”, я принял это [предложение] с радостью. Мой характер все тот же, я продолжаю работать вне поля, как и в “Сити”, со своим тренером по физподготовке. У меня по-прежнему есть менталитет победителя, который был у меня в “Сити” и “Бенфике”, и я хочу побеждать и в “Фенербахче”.

Иногда очень приятно получать новые вызовы в своей жизни, в своей карьере. Это дает новую энергию, много позитива и что-то новое внутри тебя. Благодаря переменам я снова дышу футболом, ощущаю атмосферу матчей в Турции, которая просто сводит с ума. Я очень рад этому вызову, ведь клуб уже давно не становился чемпионом страны. Я надеюсь, что смогу помочь вернуть эту славу и вывести клуб на вершину.

В прошлом сезоне я уже хотел уйти, но у меня не получилось. Думаю, это немного повлияло на мою игру в течение сезона. У меня было пять травм, я был не в лучшей форме. Мы с семьей уже приняли решение поговорить с клубом об уходе, если мы договоримся. Мне нужны были эти перемены. Нет смысла оставаться в большом победоносном клубе, если ты несчастлив. Это продолжало бы на меня влиять", — сказал Эдерсон.