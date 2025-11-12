Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
38.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.59
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Карпин про 1:1: «Перуанцы ничем не удивили, их гол — даже не момент. России не хватило скоростей при передачах и обработке мяча»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру со сборной Перу.

Источник: Спортс"

BetBoom товарищеский матч команд в Санкт‑Петербурге завершился со счетом 1:1. Россияне пропустили после дальнего удара на 82-й минуте.

"Игра [сборной России] в обороне понравилась, прессинговали. Моментов [у соперников] я не вспомню. Гол — это даже не момент, как по мне.

С точки зрения атаки… Было медленно, особенно в первом тайме. Не хватило скоростей в плане выполнения передач и обработки мяча. В одно‑два касания практически не играли.

Во втором тайме проводили больше времени на своей половине поля. Возможно, где‑то закончились силы, уже не прессинговали так, как были должны.

Перуанцы ничем не удивили. Как и предполагали, они оборонялись в пять защитников. Мы к этому были готовы. Сборная Перу — добротная команда по уровню игроков", — сказал Карпин.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше