Карпин про 1:1 с Перу: «Футболисты сказали, что на этом поле невозможно играть. Не хватило скорости в атаке»

Сборная России сыграла вничью с командой Перу в BetBoom товарищеском матче (1:1).
"Приравнивать к поражению нужно поражения, а не ничьи, ничья случилась, не вытекала из игры абсолютно совсем. Это ничья с хорошим достойным соперником. Расслабона не было, претензий по отношению не было.
То, что не хватало скорости передвижения мяча, не то чтобы медленно бегали, о чем в перерыве поговорили. Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Не хватило скорости в атаке. Никто не предполагал, что будет такое поле. Играли неделю назад, ничего такого не было, не знаю", — сказал Карпин.
