Карпин про 1:1 с Перу: «Футболисты сказали, что на этом поле невозможно играть. Не хватило скорости в атаке»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что футболисты жаловались на состояние газона на «Газпром Арене».

Источник: Спортс"

Сборная России сыграла вничью с командой Перу в BetBoom товарищеском матче (1:1).

"Приравнивать к поражению нужно поражения, а не ничьи, ничья случилась, не вытекала из игры абсолютно совсем. Это ничья с хорошим достойным соперником. Расслабона не было, претензий по отношению не было.

То, что не хватало скорости передвижения мяча, не то чтобы медленно бегали, о чем в перерыве поговорили. Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Не хватило скорости в атаке. Никто не предполагал, что будет такое поле. Играли неделю назад, ничего такого не было, не знаю", — сказал Карпин.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше