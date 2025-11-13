Пономарев о пропущенном голе от Перу: «Поэтому Сафонов в “ПСЖ” и не играет — кому нужен такой мухолов? России с такой игрой на международных турнирах делать нечего»

"Тягомотина. С такой игрой нам на международных соревнованиях делать нечего. Никакой остроты не было. Вообще ничего нет. Мы забили лишь благодаря привозу соперника. Это был худший вариант состава сборной Перу. Много раз играл против этой национальной команды, и таких бездарностей я еще не видел. Их можно было обыгрывать даже пешком. А у нас по итогу ни класса, ни паса.