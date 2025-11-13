Ричмонд
Руни о ван Дейке: «Мне доводилось слышать критику суровее, чем то, что я сказал о нем. Дело в лидерстве — Роналду мало оборонялся, но в тяжелом матче ты кричишь игрокам, чтобы они помогли»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни снова высказался о своей критике в адрес Вирджила ван Дейка. Ранее он сказал, что капитан «Ливерпуля» не смог повести команду за собой в этом сезоне. Футболист мерсисайдцев ответил на критику англичанина: "Я не слышал его в прошлом году.

Источник: Спортс"

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни снова высказался о своей критике в адрес Вирджила ван Дейка. Ранее он сказал, что капитан «Ливерпуля» не смог повести команду за собой в этом сезоне. Футболист мерсисайдцев ответил на критику англичанина: «Я не слышал его в прошлом году. Меня это не задевает».

"Моя задача сейчас — высказывать свое мнение, и мне нравится думать, что я честен и говорю прямо и то, что чувствую. Единственное, что я, возможно, перегнул палку, когда сказал, что он перестал играть после подписания нового контракта. Это серьезное заявление, и, возможно, я ошибался. Но если судить по уровню игры, который мы видели у ван Дейка, я не думаю, что он был на том же уровне в этом сезоне. Я сказал, что уверен, что будучи капитаном, он бы разговаривал с игроками, сводил их вместе поесть, что, по его словам, он и делал. Очевидно, если он чувствовал, что необходимо делать это, значит, что-то не так.

Будучи чемпионами, вы не можете проиграть четыре матча подряд. Если вы проиграете один матч, возникнут вопросы, а если вы проиграете четыре матча подряд, что-то не так. Я думаю, что слишком увлекаться внешним шумом — это наша работа [как экспертов], ты же сосредоточься на своей игре. Будучи молодым игроком, я бы присмотрелся к ван Дейку и к его реакции на это — как она поможет? Нужно продолжать играть и говорить внутри команды.

Мне доводилось слышать критику гораздо более суровую, чем ту, что я высказал о ван Дейке — как на поле, так и за его пределами. Конечно, люди говорят, и к чьему-то мнению ты относишься чуть серьезнее, чем к мнению других, но выходи и говори на поле. Это все, что ему нужно делать. Я хвалил ван Дейка, говорил о его игре и о том, насколько он хорош, но если ты чемпион Премьер-лиги и капитан «Ливерпуля», а они играют не так хорошо, [тогда тебя будут критиковать].

У нас было так с Криштиану Роналду: он не столь много оборонялся, и мы все работали немного усерднее. Но когда тяжелый матч, и ты играешь против топ-команды, ты кричишь своим игрокам, чтобы они вернулись и помогли. Вот что я говорил о лидерстве: нужно понимать, что это за матч и насколько важна эта игра", — сказал Руни в выпуске The Overlap Fan Debate.