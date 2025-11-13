Руни о ван Дейке: «Мне доводилось слышать критику суровее, чем то, что я сказал о нем. Дело в лидерстве — Роналду мало оборонялся, но в тяжелом матче ты кричишь игрокам, чтобы они помогли»

"Моя задача сейчас — высказывать свое мнение, и мне нравится думать, что я честен и говорю прямо и то, что чувствую. Единственное, что я, возможно, перегнул палку, когда сказал, что он перестал играть после подписания нового контракта. Это серьезное заявление, и, возможно, я ошибался. Но если судить по уровню игры, который мы видели у ван Дейка, я не думаю, что он был на том же уровне в этом сезоне. Я сказал, что уверен, что будучи капитаном, он бы разговаривал с игроками, сводил их вместе поесть, что, по его словам, он и делал. Очевидно, если он чувствовал, что необходимо делать это, значит, что-то не так.