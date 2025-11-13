«Хихантес» Прокопа играет против «Сайанс» в четвертьфинале Кингс Лиги

13 ноября, четверг.
Кингс Лига, ¼ финала.
«Сайанс» — «Хихантес» — 1:0 (первый тайм).
Экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп выступает за «Хихантес» — команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро. Прокопьев стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.
в ⅛ финала Прокоп оформил покер и помог команде выйти в следующий раунд.
Кингс Лига — футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Помимо Касильяса среди участников — Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.