Сафонов вернется в расположение «ПСЖ» и не сыграет с Чили, заявил Карпин: «Будь это отборочный матч, Матвей бы не играл, возможно»

В среду Россия сыграла вничью с Перу в BetBoom товарищеском матче (1:1). 15 ноября в Сочи пройдет игра против сборной Чили.
— Сафонов снова «привез» гол. Может, ошибочно его ставить в состав, когда у него нет практики в «ПСЖ»? Если мы говорим с прицелом на отборочные матчи.
— Если бы это был отборочный матч, то состав был бы другим. Возможно, Сафонов бы и не играл.
— Правильно понимаем, что легионеры уедут в расположение клубов после этого матча?
— Неправильно понимаете. Сафонов — да, Миранчук и Головин — нет.
— Почему не вызвали вратаря «Зенита» Дениса Адамова?
— Это вопрос к Виталию Кафанову. Сколько надо вратарей вызвать? 5−6? Их и так четверо.
— Кто еще покинет расположение сборной?
— Пока не могу ответить на этот вопрос, надо смотреть. Есть ушибы. Возможно, Вахания, если не сможет принять участие в тренировочном процессе, — сказал Карпин.