Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»

Российская сборная сыграла вничью с перуанцами (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене». Вратарь Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара Алекса Валеры на 82-й минуте.
— Мы играли лучше. У нас было очень много моментов, которые мы не реализовали. Соперник ударил по воротам, парень хорошо попал и забил. Обидно упускать такие матчи, но продолжаем работать.
Все хотят побеждать. Не только [Валерий] Карпин, но и вся команда. Хотим исправиться и победить Чили.
— Сафонов извинялся за гол?
— Никто не ждал извинений. Мы делаем одно дело, все ошибаются. Не видел момент. Не уверен, что ошибся. Матвей очень хороший вратарь, высококвалифицированный.
То, что поле не лучшего качества — это точно, это заметно. Все были в одинаковых условиях, поэтому не хочется скидывать на это, — сказал Лукин.
В субботу, 15 ноября, российская команда встретится со сборной Чили в Сочи.