Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
38.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.59
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»

Защитник сборной России Матвей Лукин считает, что россияне выступили лучше команды Перу.

Источник: Спортс"

Российская сборная сыграла вничью с перуанцами (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене». Вратарь Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара Алекса Валеры на 82-й минуте.

— Мы играли лучше. У нас было очень много моментов, которые мы не реализовали. Соперник ударил по воротам, парень хорошо попал и забил. Обидно упускать такие матчи, но продолжаем работать.

Все хотят побеждать. Не только [Валерий] Карпин, но и вся команда. Хотим исправиться и победить Чили.

— Сафонов извинялся за гол?

— Никто не ждал извинений. Мы делаем одно дело, все ошибаются. Не видел момент. Не уверен, что ошибся. Матвей очень хороший вратарь, высококвалифицированный.

То, что поле не лучшего качества — это точно, это заметно. Все были в одинаковых условиях, поэтому не хочется скидывать на это, — сказал Лукин.

В субботу, 15 ноября, российская команда встретится со сборной Чили в Сочи.