Колосков про 1:1 с Перу: «Отвратительные впечатления, это сложно назвать игрой. У России три желтые за грубую игру, это что за подготовка? Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»

Команды сыграли вничью (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
"Отвратительные впечатления после игры. Это сложно игрой назвать. Жалко болельщиков, которые заплатили деньги за этот матч.
Футболисты получили четыре желтых карточки. Одну из них можно понять, остальные три — чистое хулиганство, речь про Бевеева, Кругового как минимум.
Я так разочарован, что до сих пор не могу угомониться. Понимаю, что нет мотивации, но что за хамство? Три желтые карточки за грубую игру, это что за подготовка?
Ничего страшного нет в том, что не выиграли. Но посмотрите, как как мяч контролировала сборная Перу, как они отдавали передачи, в отличие от сборной России", — сказал Колосков.