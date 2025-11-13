Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
37.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.45
П2
1.38
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Осипенко про 1:1 с Перу: «Когда увидел мяч в сетке, не поверил, что мы пропустили. У них не было подходов»

Защитник сборной России Максим Осипенко дал комментарий после товарищеского матча против команды Перу (1:1).

Источник: Спортс"

— Как стал возможный голевой удар?

— Нелогичный гол пропустили. 5−4−1 сели, игрок между линиями принял мяч и пробил. Матвей Сафонов, видимо, не увидел удар, или мяч полетел неудобно.

— Было ощущение, что соперник забьет?

— Я когда увидел мяч в сетке, вообще не поверил, что мы пропустили. У них подходов не было.

Не видел, поскользнулся ли Матвей или нет. Человек ударил с 30 метров, Сафонов неудачно сыграл, и отсюда гол, — сказал Максим Осипенко.

Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали.