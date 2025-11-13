Осипенко про 1:1 с Перу: «Когда увидел мяч в сетке, не поверил, что мы пропустили. У них не было подходов»

— Как стал возможный голевой удар?
— Нелогичный гол пропустили. 5−4−1 сели, игрок между линиями принял мяч и пробил. Матвей Сафонов, видимо, не увидел удар, или мяч полетел неудобно.
— Было ощущение, что соперник забьет?
— Я когда увидел мяч в сетке, вообще не поверил, что мы пропустили. У них подходов не было.
Не видел, поскользнулся ли Матвей или нет. Человек ударил с 30 метров, Сафонов неудачно сыграл, и отсюда гол, — сказал Максим Осипенко.
Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали.