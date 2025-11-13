Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
37.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.45
П2
1.38
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Глушаков о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Не удивлюсь, если это заказуха — в России любят поджигать. Он сначала со сборной контракт подписал, поэтому это основная работа»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера Валерия Карпина из «Динамо».

Источник: Спортс"

Специалист ранее назвал работу в сборной России основной.

"Валерий Георгиевич сначала со сборной подписал контракт, поэтому от этого отталкивался, что это его основная работа. Во-вторых, мы сейчас без международных соревнований.

Что касается слухов об увольнении из «Динамо», то у нас в России любят поджигать. Не удивлюсь, если это заказуха", — сказал Денис Глушаков.

Мне грустно, что Карпин в тупике.

