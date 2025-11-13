Глушаков о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Не удивлюсь, если это заказуха — в России любят поджигать. Он сначала со сборной контракт подписал, поэтому это основная работа»

Специалист ранее назвал работу в сборной России основной.
"Валерий Георгиевич сначала со сборной подписал контракт, поэтому от этого отталкивался, что это его основная работа. Во-вторых, мы сейчас без международных соревнований.
Что касается слухов об увольнении из «Динамо», то у нас в России любят поджигать. Не удивлюсь, если это заказуха", — сказал Денис Глушаков.
Мне грустно, что Карпин в тупике.
