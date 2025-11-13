Ричмонд
Головин о газоне «Газпром Арены»: «Очень плохой. Это сильно заметно, думал, будет хорошее поле. Перу — не слабая команда, но и не самая сильная, физически сильнее нас»

Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарий после товарищеского матча против команды Перу (1:1), который прошел на стадионе «Газпром Арена».

Источник: Спортс"

— Во втором тайме чуть-чуть подустали. Помимо этого, поле тяжелое. На нем было очень сложно играть.

— Плохой газон?

— Очень плохой. Странно, но это сильно заметно. Думал, будет хорошее поле, но как есть.

— Многие пишут, что вы вышли вполноги мяч попинать.

— Не знаю. Мне показалось, все нормально. Вся команда боролась и билась.

— Насколько уровень соперника был оптимальным?

— Уровень соперника хороший. Перу — точно не слабая команда, но и не самая сильная.

Физически они сильнее нас и многих других команд. С ними было тяжело в единоборствах. Нужно было больше забивать, и мы могли это сделать, — сказал Александр Головин.

Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали.