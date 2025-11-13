Головин о газоне «Газпром Арены»: «Очень плохой. Это сильно заметно, думал, будет хорошее поле. Перу — не слабая команда, но и не самая сильная, физически сильнее нас»

— Во втором тайме чуть-чуть подустали. Помимо этого, поле тяжелое. На нем было очень сложно играть.
— Плохой газон?
— Очень плохой. Странно, но это сильно заметно. Думал, будет хорошее поле, но как есть.
— Многие пишут, что вы вышли вполноги мяч попинать.
— Не знаю. Мне показалось, все нормально. Вся команда боролась и билась.
— Насколько уровень соперника был оптимальным?
— Уровень соперника хороший. Перу — точно не слабая команда, но и не самая сильная.
Физически они сильнее нас и многих других команд. С ними было тяжело в единоборствах. Нужно было больше забивать, и мы могли это сделать, — сказал Александр Головин.
Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали.