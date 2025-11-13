Ричмонд
Карпин об 1:1 с Перу: «Сколько было моментов у ворот России? Ноль. Кроме удара с 30 метров, моментов не помню — вопросов к обороне нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался после товарищеского матча с командой Перу (1:1).

Источник: Спортс"

— В чем был тренерский просчет?

— В том, что сыграли вничью (смеется). Сколько было моментов у наших ворот? Ноль. Пропустили только потому, что у вратаря поехала нога.

А сколько было моментов у нас? Забей Сергеев — было бы 2:0, или даже 3:0, и все бы сейчас радовались.

— Во втором тайме Россия немного уступила пространство, и сборная Перу начала проводить позиционные атаки. С чем это связано?

— Соперник тоже играет в футбол. Мы оборонялись во втором тайме больше, чем в первом. Возможно, замены не усилили, возможно, просто не хватило сил.

Но, кроме удара с 30 метров, я моментов не помню у наших ворот, поэтому вопросов к обороне у меня нет. Пропустили необязательный гол — бывает, — сказал Валерий Карпин.

