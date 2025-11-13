Ричмонд
«Сделать главным спартаковского русского ветерана — прикольная идея. Мостовой годится. Надо рисковать и пробовать новое». Ефимова о «Спартаке»

Призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова прокомментировала отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Источник: Спортс"

— «Спартак» расторг контракт со Станковичем. Какая ваша реакция как болельщицы красно‑белых?

— В последнее время «Спартак» играл очень плохо.

Специалист‑то он неплохой. Просто, знаете, иногда надо найти своего тренера. Ребята ведь в составе тоже неплохие, умеют играть в футбол. Да и Деян Станкович умеет работать.

Видимо, у них нет мэтча, какой‑то химии, где‑то он что‑то не так ставит. Поэтому нет результата.

— Если бы вас тренировал толстый бородатый мужик, который умеет орать — вы бы с ним сработались?

— Я — нет. Со мной надо работать очень мягко. Объяснять, рассказывать. Потому что я тоже очень вспыльчивая, на эмоциях.

Зато со мной всегда можно договориться. Просто надо найти подход. Вот и «Спартаку» надо найти что‑то среднее между Станковичем и Гильермо Абаскалем.

— Кто же тогда может стать новым главным тренером «Спартака»?

— Прикольная идея, чтобы главным сделать спартаковского русского ветерана. Годится Александр Мостовой.

Я хотела бы на это посмотреть! Вообще всегда надо рисковать и пробовать что‑то новое, — сказал Юлия Ефимова.