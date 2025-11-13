Ричмонд
Юран о голе Перу: «Не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции — сказалось отсутствие игровой практики у Сафонова. Это очень простой мяч»

Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Юран высказался о пропущенном голе сборной России в товарищеском матче против команды Перу (1:1).

Источник: Спортс"

На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол — российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

"Не имеет права вратарь пропускать гол с такой дистанции.

При всем уважение к Сафонову, думаю, сказалось отсутствие у него игровой практики. Это был очень простой мяч, по крайней мере, для меня.

Там было 25 метров, и мяч не полетел «камнем», — сказал Сергей Юран.

Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали.