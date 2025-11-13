Криштиану Роналду: «Возможно, дам еще одно интервью в ближайшем будущем, чтобы высказать свое мнение о футболе»

— Вы сказали, что предстоящий чемпионат мира станет последним для вас. Возможно, португальцы задали бы вам этот вопрос, если бы были здесь.
— Или нет. Не думаю, что они задали бы такой вопрос. Вы задаете мне этот вопрос, потому что слышали, что я ответил.
То, что я сказал, в каком-то смысле это правда. Главное — сосредоточиться на предстоящем матче. Команда здесь, чтобы победить. Это важный матч для страны, для наших игроков.
Возможно, в ближайшем будущем я дам еще одно интервью, чтобы высказать свое мнение о футболе. Сейчас главное — ближайший матч, — сказал Криштиану Роналду.
Роналду у Моргана: проехался по «МЮ», в восторге от миллиарда. Готов заканчивать карьеру.
«Я известнее Трампа». Новая часть разговора Роналду с Морганом.