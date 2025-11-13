Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
38.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.53
П2
1.36
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Криштиану Роналду: «Возможно, дам еще одно интервью в ближайшем будущем, чтобы высказать свое мнение о футболе»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии матча квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии допустил, что в следующем интервью выскажется о ситуации в футболе.

Источник: Спортс"

— Вы сказали, что предстоящий чемпионат мира станет последним для вас. Возможно, португальцы задали бы вам этот вопрос, если бы были здесь.

— Или нет. Не думаю, что они задали бы такой вопрос. Вы задаете мне этот вопрос, потому что слышали, что я ответил.

То, что я сказал, в каком-то смысле это правда. Главное — сосредоточиться на предстоящем матче. Команда здесь, чтобы победить. Это важный матч для страны, для наших игроков.

Возможно, в ближайшем будущем я дам еще одно интервью, чтобы высказать свое мнение о футболе. Сейчас главное — ближайший матч, — сказал Криштиану Роналду.

Роналду у Моргана: проехался по «МЮ», в восторге от миллиарда. Готов заканчивать карьеру.

«Я известнее Трампа». Новая часть разговора Роналду с Морганом.