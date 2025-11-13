Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
38.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.53
П2
1.36
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Титов о составе «Спартака»: «Будет чемпионская команда, надеюсь, и мы скажем, что Станкович был прав. Но 6-е место с солидным отрывом- это не то, чего заслуживает великий клуб»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о составе команды после отставки главного тренера Деяна Станковича.

Источник: Спортс"

— Допускаете, что Станкович собрал чемпионский состав, как это сделал ваш тренерский штаб с Дмитрием Аленичевым 10 лет назад?

— Надеюсь, это будет чемпионская команда, и тогда мы все скажем, что Станкович-то был прав, неоднократно поаплодируем ему за такой состав.

Наверняка при новом тренере «Спартак» зимой еще усилится.

— Вы до последнего говорили, что доверяете Деяну. И другие спартаковские ветераны были едины в этом направлении, что большая редкость. А когда пришло понимание, что что-то пошло не так и нужно делать рокировку?

— Было видно, что Деян нервничал в каждом матче, получал желтые и красные карточки, устраивал скандалы.

Конечно, подобное поведение не от хорошей жизни. Это, наверное, ему и помешало.

Все болельщики и ветераны, руководство клуба ждали, что вот-вот будет прорыв, но «Спартак» идет на шестом месте с солидным отставанием от лидера. Это не то, чего заслуживает такой великий клуб, — сказал Егор Титов.