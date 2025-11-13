Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
38.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.53
П2
1.36
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Карпин о стандартах России: «Если Батраков не добивает до ближней штанги — сложно увидеть что-то интересное. Можно готовить комбинации, но если мяч туда не долетает — это бесполезно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча против команды Перу (1:1) ответил на вопрос относительно отработки стандартных положений.

Источник: Спортс"

— Успеваете ли вы наигрывать какие-то стандарты или переносить их из клубной практики? Ничего интересного мы не увидели.

— Времени действительно мало. Была всего одна тренировка.

Стандарты наигрываем, но если два угловых Алексей Батраков не добивает, например, даже до ближней штанги — то чего-то интересного сложно увидеть.

Можно готовить комбинации, ставить блоки, но если мяч туда не долетает, это бесполезно, — сказал Валерий Карпин.

Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше