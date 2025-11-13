Карпин о стандартах России: «Если Батраков не добивает до ближней штанги — сложно увидеть что-то интересное. Можно готовить комбинации, но если мяч туда не долетает — это бесполезно»

— Успеваете ли вы наигрывать какие-то стандарты или переносить их из клубной практики? Ничего интересного мы не увидели.
— Времени действительно мало. Была всего одна тренировка.
Стандарты наигрываем, но если два угловых Алексей Батраков не добивает, например, даже до ближней штанги — то чего-то интересного сложно увидеть.
Можно готовить комбинации, ставить блоки, но если мяч туда не долетает, это бесполезно, — сказал Валерий Карпин.
Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали.
