Гарсия о высокой линии обороны «Барсы»: «Рискованная стратегия, но она окупается, если все делать хорошо. Тактика работает — это было видно в прошлом сезоне»

Эта тактика работает, это было видно в прошлом сезоне, но в этом нам надо доработать некоторые вещи. Мы стараемся создать сопернику дискомфорт, отнимаем у него время и не даем делать передачи в свободное пространство", — сказал Жоан Гарсия в интервью RAC1.