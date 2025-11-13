Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.35
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
33.00
П2
63.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.16
П2
1.41
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Гарсия о высокой линии обороны «Барсы»: «Рискованная стратегия, но она окупается, если все делать хорошо. Тактика работает — это было видно в прошлом сезоне»

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия поделился мыслями по поводу высокой линии обороны каталонского клуба.

Источник: Спортс"

"Нам, вратарям, нужно быть более внимательными на протяжении всего матча. Это рискованная стратегия — нужно признать. Но эта тактика окупается, если все делать хорошо и выкладываться.

Ты заставляешь соперника думать быстрее. Если у соперника меньше пространства, то ты заставляешь его ошибаться, и тем самым твоя команда больше владеет мячом. Но нужно хорошо тренироваться, потому что все решают сантиметры.

Эта тактика работает, это было видно в прошлом сезоне, но в этом нам надо доработать некоторые вещи. Мы стараемся создать сопернику дискомфорт, отнимаем у него время и не даем делать передачи в свободное пространство", — сказал Жоан Гарсия в интервью RAC1.