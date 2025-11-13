Ричмонд
Черданцев о тренере для «Спартака»: «Точно не подходит иностранец без опыта работы в России. Это самая медийная команда страны — нужно быть психологически крепким»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями о том, кто бы мог возглавить «Спартак» после отставки Деяна Станковича.

Источник: Спортс"

— Идеальный тренер для «Спартака»?

— Нет идеального. Ни для одной команды в мире нет идеального тренера. Спорт — это многогранная вещь.

«Спартаку», как и любой российской команде за редким исключением, точно не подходит иностранец без опыта работы в каком‑либо качестве в России.

Посмотрим, что получится у Фабио Челестини вдолгую. Все пока хорошо, но это момент на короткой дистанции.

Понимание специфики российского футбола занимает слишком много времени, чтобы его тратить на адаптацию. По крайней мере, это должен быть человек, знающий, что такое работа под давлением.

«Спартак» — самая медийная команда страны с соответствующим вниманием всех СМИ.

Здесь нужно быть психологически очень крепким человеком и быть готовым не только принимать поражения, но и бесконечную медийность, которую потянет далеко не каждый, — сказал Георгий Черданцев.