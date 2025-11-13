Ричмонд
Илья Вахания: «Ростов» при Карпине был более зажат — больше требовали в плане футбола. Альба — спокойный, команда играет увереннее"

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о возможной смене руководства клуба и отставке главного тренера Джонатана Альбы.

Источник: Спортс"

На данный момент клуб из Ростова-на-Дону занимает девятое место в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 15 матчах.

— Мы стараемся об этом не думать. Делаем свою работу на поле, а всё остальное решат без нас руководители. Альба — очень спокойный. Команда за счет этого играет спокойнее, увереннее. Он дает веру.

— Правда ли, что после ухода Карпина «Ростов» раскрепостился?

— Сложно сказать. При Карпине команда была более зажата, потому что больше требовали от игрока в плане футбола.

Строгая дисциплина вне поля осталась и при Джонатане. Конечно, Альба может напихать, если что-то не выполняем, — сказал Илья Вахания.