Гол Аршавина Германии в 2005-м могут переписать на Кержакова. Александр сказал: «Классно, если бы мне вернули этот гол и мы с Дзюбой опять бы поравнялись»

Александр Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за сборную России. Рекордный, 31-й мяч Дзюба забил в ворота Гренады в марте этого года. На счету Кержакова 30 голов.
В 2005 году судьи ошибочно записали гол Кержакова на Аршавина в матче с Германией. По информации инсайдера Ивана Карпова, в ФИФА должно поступить официальное обращение с просьбой переписать забитый мяч на Кержакова.
"Справедливость восторжествовала. Круто, что подняли архивы, ведь я помню, что забил тогда честный гол. Не просто так катился, боялся что кто-то может помешать.
У меня так же забрали один гол в «Зените», кстати: сначала записали на меня, а потом выяснилось, что последнее касание было у другого игрока.
Классно, если бы мне вернули этот гол за сборную России, и мы с Дзюбой бы опять поравнялись. Не знаю, будет ли у Артема еще один шанс вырваться вперед, но сама ситуация прикольная", — сказал Кержаков.