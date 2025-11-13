Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.35
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.53
X
4.73
П2
1.52
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
32.00
П2
61.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.40
X
5.01
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
24.00
X
9.80
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
14.50
X
5.70
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.06
П2
11.00

Гол Аршавина Германии в 2005-м могут переписать на Кержакова. Александр сказал: «Классно, если бы мне вернули этот гол и мы с Дзюбой опять бы поравнялись»

Александр Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за сборную России. Рекордный, 31-й мяч Дзюба забил в ворота Гренады в марте этого года. На счету Кержакова 30 голов.

В 2005 году судьи ошибочно записали гол Кержакова на Аршавина в матче с Германией. По информации инсайдера Ивана Карпова, в ФИФА должно поступить официальное обращение с просьбой переписать забитый мяч на Кержакова.

"Справедливость восторжествовала. Круто, что подняли архивы, ведь я помню, что забил тогда честный гол. Не просто так катился, боялся что кто-то может помешать.

У меня так же забрали один гол в «Зените», кстати: сначала записали на меня, а потом выяснилось, что последнее касание было у другого игрока.

Классно, если бы мне вернули этот гол за сборную России, и мы с Дзюбой бы опять поравнялись. Не знаю, будет ли у Артема еще один шанс вырваться вперед, но сама ситуация прикольная", — сказал Кержаков.