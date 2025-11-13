Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.35
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.53
X
4.73
П2
1.52
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
32.00
П2
61.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.40
X
5.01
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
24.00
X
9.80
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
14.50
X
5.70
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.06
П2
11.00

Роналду — журналисту на вопрос о 1000-м голе в финале ЧМ: «Ты пересмотрел фильмов, это слишком идеально. Я бы закончил карьеру на высокой ноте, будь это правдой»

Криштиану Роналду с юмором воспринял вопрос о 1000-м голе за карьеру.

Источник: Спортс"

Журналист попросил португальца представить сценарий, в котором он забивает тысячный гол в финале чемпионата мира и становится чемпионом.

"Ты, похоже, пересмотрел фильмов (смеется), это было бы слишком идеально. Возвращаясь к реальности, все то, о чем ты сказал, конечно, меня радует. Сборная не зависит только от одного игрока, но это интересные и хорошие показатели.

Что касается данных по чемпионату мира — я уже все сказал и не хочу повторяться, забивать голы всегда приятно. Я хочу сыграть на следующем чемпионате мира, иначе меня бы здесь не было. Если бы эти цифры, этот «фильм», стали реальностью — я бы закончил карьеру на высокой ноте, если бы нужно было«, — сказал нападающий “Аль-Насра”.

На данный момент на счету Роналду 953 гола за карьеру.