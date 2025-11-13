Роналду — журналисту на вопрос о 1000-м голе в финале ЧМ: «Ты пересмотрел фильмов, это слишком идеально. Я бы закончил карьеру на высокой ноте, будь это правдой»

Журналист попросил португальца представить сценарий, в котором он забивает тысячный гол в финале чемпионата мира и становится чемпионом.
"Ты, похоже, пересмотрел фильмов (смеется), это было бы слишком идеально. Возвращаясь к реальности, все то, о чем ты сказал, конечно, меня радует. Сборная не зависит только от одного игрока, но это интересные и хорошие показатели.
Что касается данных по чемпионату мира — я уже все сказал и не хочу повторяться, забивать голы всегда приятно. Я хочу сыграть на следующем чемпионате мира, иначе меня бы здесь не было. Если бы эти цифры, этот «фильм», стали реальностью — я бы закончил карьеру на высокой ноте, если бы нужно было«, — сказал нападающий “Аль-Насра”.
На данный момент на счету Роналду 953 гола за карьеру.