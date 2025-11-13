«Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые — могу то 2 шага сделать, то 3. Ниппель смотрит на ворота — тогда мяч летит хорошо, как “блудный сын”. Глушаков об ударах

От бутс тоже много что зависит. Вспомните Роберто Карлоса, когда он шарашил по воротам. У него не нога, а брелок — такая нога облегает весь мяч, и удар сильнее получается. Поэтому я всегда брал бутсы на размер меньше. Когда берешь нормальные бутсы, они разбиваются и становятся большими. А маленькие бутсы можно подшить под себя. И тогда мяч лечит как надо. Нужно любить и бутсы, и мяч", — сказал хавбек ростовского СКА.