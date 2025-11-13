Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.44
П2
1.56
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.78
X
4.79
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.04
X
30.00
П2
60.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.77
П2
1.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
14.50
X
5.70
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.30
П2
12.00

«Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые — могу то 2 шага сделать, то 3. Ниппель смотрит на ворота — тогда мяч летит хорошо, как “блудный сын”. Глушаков об ударах

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ударах.

Источник: Спортс"

«Когда я попал в Москву, мой дядя Валерий Глушаков сказал: “Чего ты постоянно шарашишь по воробьям? Все окна уже перебил. Давай мы тебе ударчик поставим”. Я сразу согласился. Выходил с дядей Валерой, он давал мне задания. У него были шикарные передачи на 70−80 метров — весь СССР знал его великолепные передачи. Он мне показал, как ногу ставить, как подходить к мячу, как замахиваться.

Когда я бью по воротам, я ищу ниппель и ставлю мяч так, чтобы ниппель смотрел на ворота — тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Если бьешь прямым ударом, то главное — опорная нога и туловище. Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые — могу то 2 шага сделать, то 3. Если корпус наклонить ниже, то удар получится. Понятно, что хочется попасть в девятку, но главное — попасть в ворота, это уже успех. Вратарь отбил — будет добивание.

От бутс тоже много что зависит. Вспомните Роберто Карлоса, когда он шарашил по воротам. У него не нога, а брелок — такая нога облегает весь мяч, и удар сильнее получается. Поэтому я всегда брал бутсы на размер меньше. Когда берешь нормальные бутсы, они разбиваются и становятся большими. А маленькие бутсы можно подшить под себя. И тогда мяч лечит как надо. Нужно любить и бутсы, и мяч", — сказал хавбек ростовского СКА.