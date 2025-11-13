«Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые — могу то 2 шага сделать, то 3. Ниппель смотрит на ворота — тогда мяч летит хорошо, как “блудный сын”. Глушаков об ударах

«Когда я попал в Москву, мой дядя Валерий Глушаков сказал: “Чего ты постоянно шарашишь по воробьям? Все окна уже перебил. Давай мы тебе ударчик поставим”. Я сразу согласился. Выходил с дядей Валерой, он давал мне задания. У него были шикарные передачи на 70−80 метров — весь СССР знал его великолепные передачи. Он мне показал, как ногу ставить, как подходить к мячу, как замахиваться.
Когда я бью по воротам, я ищу ниппель и ставлю мяч так, чтобы ниппель смотрел на ворота — тогда мяч летит хорошо, как «блудный сын». Если бьешь прямым ударом, то главное — опорная нога и туловище. Я не отмеряю шаги, как Роналду: ноги у меня кривые — могу то 2 шага сделать, то 3. Если корпус наклонить ниже, то удар получится. Понятно, что хочется попасть в девятку, но главное — попасть в ворота, это уже успех. Вратарь отбил — будет добивание.
От бутс тоже много что зависит. Вспомните Роберто Карлоса, когда он шарашил по воротам. У него не нога, а брелок — такая нога облегает весь мяч, и удар сильнее получается. Поэтому я всегда брал бутсы на размер меньше. Когда берешь нормальные бутсы, они разбиваются и становятся большими. А маленькие бутсы можно подшить под себя. И тогда мяч лечит как надо. Нужно любить и бутсы, и мяч", — сказал хавбек ростовского СКА.