Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.44
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.78
X
4.79
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.04
X
28.00
П2
53.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.72
П2
1.49
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
14.50
X
5.70
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.30
П2
12.00

«В Португалии весь стадион поддерживал Роналду, и судья шел на поводу. Надеюсь, на этот раз болельщики не будут влиять на арбитра». Тренер Ирландии Хадльгримссон о матче отбора на ЧМ

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон надеется, что авторитет Криштиану Роналду не повлияет на судейство в матче с Португалией.

Источник: Спортс"

Сегодня команды сыграют на «Авива-Стэдиум» в Дублине в рамках отбора на ЧМ-2026, игру будет судить шведский арбитр Гленн Нюберг. В октябре Португалия обыграла Ирландию со счетом 1:0.

«Конечно, все зависит от рефери, если он [Роналду] принимает участие в игре, но в Португалии он влиял не только на арбитра, но и на весь стадион, потому что все болельщики поддерживали его действия, и арбитр в какой-то мере просто шел у них на поводу. Надеюсь, теперь, когда мы играем на “Авива-Стэдиум”, все будет иначе.

Очевидно, что судить должны не игроки, а судьи. Надеюсь, что присутствующие здесь люди увидят это и поймут, что если они хотят повлиять на игру, они не должны, по крайней мере, влиять на судью", — сказал Хадльгримссон.