Месси предпочел победу на ЧМ еще одному «Золотому мячу», победный гол — хет-трику в проигранном матче, быть владельцем клуба, а не тренером

Лионель Месси предпочитает победу на чемпионате мира еще одному «Золотому мячу».

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины кратко ответил на вопросы от 433.

— [Выиграть] еще один чемпионат мира или еще один Золотой мяч?

— Еще один чемпионат мира.

— Играть в климате Майами или Барселоны?

— Барселоны.

— Сделать хет-трик и проиграть или забить победный гол?

— Забить победный гол.

— Быть тренером или владельцем клуба?

— Владельцем клуба.

— Быть обыгранным пробросом между ног или забить в свои ворота?

— Проброс между ног.

— Забить ударом с углового или с центра поля?

— С углового.

— Играть на позиции защитника или вратаря?

— На позиции защитника.

— Схема 4−4−2 или 4−3−3?

— 4−3−3, — сказал Месси.