Месси предпочел победу на ЧМ еще одному «Золотому мячу», победный гол — хет-трику в проигранном матче, быть владельцем клуба, а не тренером

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины кратко ответил на вопросы от 433.
— [Выиграть] еще один чемпионат мира или еще один Золотой мяч?
— Еще один чемпионат мира.
— Играть в климате Майами или Барселоны?
— Барселоны.
— Сделать хет-трик и проиграть или забить победный гол?
— Забить победный гол.
— Быть тренером или владельцем клуба?
— Владельцем клуба.
— Быть обыгранным пробросом между ног или забить в свои ворота?
— Проброс между ног.
— Забить ударом с углового или с центра поля?
— С углового.
— Играть на позиции защитника или вратаря?
— На позиции защитника.
— Схема 4−4−2 или 4−3−3?
— 4−3−3, — сказал Месси.