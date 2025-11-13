Роналду о словах тренера Ирландии, что арбитр шел у него на поводу: «Он умный, хотел оказать давление на судью. Я знаю, как тренеры пытаются снять напряжение с игроков»

Сегодня команды сыграют на «Авива-Стэдиум» в Дублине в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч начнется в 22:45 по московскому времени, игру будет судить шведский арбитр Гленн Нюберг. В октябре Португалия обыграла Ирландию со счетом 1:0.
"Думаю, он хотел оказать давление на судью. Он умный тренер. Я много лет играю в футбол и знаю, как тренеры думают и как они пытаются снять напряжение с игроков. Уверен, что они покажут игру, очень похожую на ту, что была в Лиссабоне. Уверен, мы сыграем хорошо и выиграем матч.
Это будет очень сложная игра, очень жесткая и силовая. Им нужно побеждать, но они также зависят от других матчей. Мы очень уважаем игру ирландской команды и знаем, что они играют очень с силой и жесткостью. Но мы готовы. Посмотрим, что будет, но я надеюсь, что Португалия победит", — сказал Роналду.