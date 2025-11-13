Ричмонд
Роналду о словах тренера Ирландии, что арбитр шел у него на поводу: «Он умный, хотел оказать давление на судью. Я знаю, как тренеры пытаются снять напряжение с игроков»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на слова главного тренера Ирландии перед матчем команд. Хеймир Хадльгримссон ранее заявил: «Конечно, все зависит от рефери, если он [Роналду] принимает участие в игре, но в Португалии он влиял не только на арбитра, но и на весь стадион, потому что все болельщики поддерживали его действия, и арбитр в какой-то мере просто шел у них на поводу».

Источник: Спортс"

Сегодня команды сыграют на «Авива-Стэдиум» в Дублине в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч начнется в 22:45 по московскому времени, игру будет судить шведский арбитр Гленн Нюберг. В октябре Португалия обыграла Ирландию со счетом 1:0.

"Думаю, он хотел оказать давление на судью. Он умный тренер. Я много лет играю в футбол и знаю, как тренеры думают и как они пытаются снять напряжение с игроков. Уверен, что они покажут игру, очень похожую на ту, что была в Лиссабоне. Уверен, мы сыграем хорошо и выиграем матч.

Это будет очень сложная игра, очень жесткая и силовая. Им нужно побеждать, но они также зависят от других матчей. Мы очень уважаем игру ирландской команды и знаем, что они играют очень с силой и жесткостью. Но мы готовы. Посмотрим, что будет, но я надеюсь, что Португалия победит", — сказал Роналду.