Роналду о словах тренера Ирландии, что арбитр шел у него на поводу: «Он умный, хотел оказать давление на судью. Я знаю, как тренеры пытаются снять напряжение с игроков»

Это будет очень сложная игра, очень жесткая и силовая. Им нужно побеждать, но они также зависят от других матчей. Мы очень уважаем игру ирландской команды и знаем, что они играют очень с силой и жесткостью. Но мы готовы. Посмотрим, что будет, но я надеюсь, что Португалия победит", — сказал Роналду.