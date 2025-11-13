Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.41
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.92
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
28.00
X
10.00
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
18.00
X
6.00
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
12.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.91
П2
15.00

Агент Дзюбы о пересчете голов Кержакова: «Это искусственно созданный инфоповод, тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Сейчас пауза и надо чем-то забить медиапространство»

Ранее стало известно, что Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, может сравняться с Дзюбой по голам за сборную России. Рекордный, 31-й мяч Дзюба забил в ворота Гренады в марте этого года. На счету Кержакова 30 голов.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, может сравняться с Дзюбой по голам за сборную России. Рекордный, 31-й мяч Дзюба забил в ворота Гренады в марте этого года. На счету Кержакова 30 голов.

О варианте с обновлением достижения Кержакова написал комментатор Роман Нагучев в своем телеграм-канале. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что переписать на Александра могут гол в матче со сборной Германии в 2005 году, ошибочно записанный на Андрея Аршавина. Официальное обращение по этому поводу должно поступить в ФИФА.

"Это не новость, а вымышленный факт в исполнении Нагучева. Понятно, что сейчас пауза и надо чем-то забить медиапространство.

Считаю, что это искусственно созданный инфоповод. Тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов.

Если будет решение ФИФА или обращение РФС — тогда можно комментировать. Пока это просто пост в телеграм-канале одного из наших журналистов", — сказал агент Леонид Гольдман.