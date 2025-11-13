Агент Дзюбы о пересчете голов Кержакова: «Это искусственно созданный инфоповод, тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Сейчас пауза и надо чем-то забить медиапространство»

О варианте с обновлением достижения Кержакова написал комментатор Роман Нагучев в своем телеграм-канале. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что переписать на Александра могут гол в матче со сборной Германии в 2005 году, ошибочно записанный на Андрея Аршавина. Официальное обращение по этому поводу должно поступить в ФИФА.