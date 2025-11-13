Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.40
П2
22.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
24.00
X
7.50
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
19.00
X
3.70
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

«ПСЖ» разрешил Сафонову провести в России несколько дней после матча сборной

«ПСЖ» разрешил Матвею Сафонову остаться в России на несколько дней. Ранее вратарь принял участие в матче сборной России и Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене».

Источник: Спортс"

На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол — российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

«Пари Сен-Жермен» разрешил голкиперу провести несколько дней в России — вместе с семьей и четырехлетней дочерью, которая живет в России.

Сообщается, что после короткого отдыха Сафонов вернется в Париж, где начнет подготовку к матчу Лиги 1 против «Гавра», который состоится 22 ноября.