«ПСЖ» разрешил Сафонову провести в России несколько дней после матча сборной

На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол — российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.
«Пари Сен-Жермен» разрешил голкиперу провести несколько дней в России — вместе с семьей и четырехлетней дочерью, которая живет в России.
Сообщается, что после короткого отдыха Сафонов вернется в Париж, где начнет подготовку к матчу Лиги 1 против «Гавра», который состоится 22 ноября.