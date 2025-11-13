Предприниматель не смог обжаловать приговор за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в Ростове-на-Дону в 2023-м. Виновный получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей

Сообщалось, что конструкции не соответствовали требованиям безопасности, и изготовивший их предприниматель об этом знал. Ему было вынесено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей.