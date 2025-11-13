Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.40
П2
22.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
24.00
X
7.50
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
19.00
X
3.70
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Предприниматель не смог обжаловать приговор за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в Ростове-на-Дону в 2023-м. Виновный получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей

Предприниматель из Ростова-на-Дону не смог обжаловать приговор за обрушение трибун на детских соревнований.

Источник: Спортс"

Напомним, инцидент произошел в 2023 году во время футбольных соревнований среди школьников. Мероприятие проводилось на территории спортивной школы олимпийского резерва № 5. Сообщалось, что порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун. В результате на месте происшествия погибла мама одного из игроков, и более 55 человек получили травмы.

Сообщалось, что конструкции не соответствовали требованиям безопасности, и изготовивший их предприниматель об этом знал. Ему было вынесено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Ростовской области, виновник трагедии не смог обжаловать вердикт ростовского суда первой инстанции. Ростовский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов фигуранта дела.

Таким образом, теперь приговор производителю трибун вступил в силу.