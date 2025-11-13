Ричмонд
Тимур Гурцкая: «Каково фанатам “Динамо” с 10-го места слушать, что они дорогая подработка? VIP-ложа Степашина была за Черчесова и теперь может говорить, что Карпин — гигантская ошибка»

Тимур Гурцкая прокомментировал информацию «Спорт-Экспресса» о возможном увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо» в ближайшие дни.

Источник: Спортс"

«Константин Алексеев — приближенный человек к “Динамо”, он очень аккуратен в прогнозах. Все это — слова стороны Степашина, которая очень недовольна всем происходящим.

Константин Алексеев не стал бы выдавать слова Гафина за свои, потому что в «Динамо» считают, что он не вернется.

Эту точку зрения (о необходимости увольнения Карпина — Спортс«“) поддерживает VIP-ложа Степашина, которая была против прихода Карпина, она была за назначение Черчесова.

Сейчас у нее появилась возможность сказать, что приход Карпина в «Динамо» был гигантской ошибкой, которую он еще больше усугубил высказыванием на этой неделе. Если ранее у него было 20% противников, то сейчас стало 40%.

Карпин не был на допросе у судьи. Каково слушать болельщикам «Динамо», которое сейчас находится на 10 месте, что они просто дорогая подработка?

Интервью Тюкавина — это не только отсылка, что Фернандес играл плохо. Это посыл того, что Карпин ни в одном матче не берет ошибку на себя.

Карпину предлагали покупать игрока за 10 миллионов, а он берет Миранчука. Может быть, если он встал бы горой за Карраскаля, то клуб его не продал«, — отметил в эфире шоу “Это футбол, брат!” футбольный агент.

