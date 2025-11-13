«МЮ» интересуется Адейеми на фоне ситуации с его контрактом в «Боруссии». У хавбека напряженные отношения с Ковачем

23-летний нападающий с 1 октября не отметился результативными действиями на поле. Сообщается, что его отношения с главным тренером Нико Ковачем испортились — дело дошло до публичного конфликта.
25 октября, во время матча с «Кельном» (1:0), Адейеми кинул бутылку с водой в сторону скамейки, когда был заменен. Ковач осудил поступок игрока:
«Я считаю, это лишнее. Злиться — нормально, но такое поведение неприемлемо. Он взрослый человек», — сказал Ковач.
Контракт Адейеми рассчитан до 2027 года, и его окружение требует нового долгосрочного соглашения с правом выкупа на уровне 70 миллионов фунтов.
Обычно «Боруссия» не прописывает отступные в контрактах, однако в данном случае, как отмечает издание, клуб может сделать исключение.
Тем временем «Манчестер Юнайтед» проявляет серьезный интерес к ситуации. Адейеми недавно подписал соглашение с агентом Жорже Мендешем, который имеет прекрасные связи в «Юнайтед» и участвовал в переходах Лени Йоро и Мануэля Угарте.
Мендеш, как полагают источники, может сыграть ключевую роль в возможном переходе Адейеми из Дортмунда в Манчестер.
Всего в составе «Боруссии» Карим провел 121 матч, забил 29 голов и сделал 22 результативные передачи.