Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.40
П2
22.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
23.00
X
7.50
П2
1.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
19.00
X
3.70
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

«МЮ» интересуется Адейеми на фоне ситуации с его контрактом в «Боруссии». У хавбека напряженные отношения с Ковачем

«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником Каримом Адейеми на фоне ситуации с его контрактом с дортмундской «Боруссией».

Источник: Спортс"

23-летний нападающий с 1 октября не отметился результативными действиями на поле. Сообщается, что его отношения с главным тренером Нико Ковачем испортились — дело дошло до публичного конфликта.

25 октября, во время матча с «Кельном» (1:0), Адейеми кинул бутылку с водой в сторону скамейки, когда был заменен. Ковач осудил поступок игрока:

«Я считаю, это лишнее. Злиться — нормально, но такое поведение неприемлемо. Он взрослый человек», — сказал Ковач.

Контракт Адейеми рассчитан до 2027 года, и его окружение требует нового долгосрочного соглашения с правом выкупа на уровне 70 миллионов фунтов.

Обычно «Боруссия» не прописывает отступные в контрактах, однако в данном случае, как отмечает издание, клуб может сделать исключение.

Тем временем «Манчестер Юнайтед» проявляет серьезный интерес к ситуации. Адейеми недавно подписал соглашение с агентом Жорже Мендешем, который имеет прекрасные связи в «Юнайтед» и участвовал в переходах Лени Йоро и Мануэля Угарте.

Мендеш, как полагают источники, может сыграть ключевую роль в возможном переходе Адейеми из Дортмунда в Манчестер.

Всего в составе «Боруссии» Карим провел 121 матч, забил 29 голов и сделал 22 результативные передачи.